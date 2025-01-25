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СКА обыграл одного из лидеров Восточной конференции КХЛ

СКА одержал вторую победу в семи последних матчах, обыграв «Салават Юлаев»
Встреча против «Салавата Юлаева» завершилась со счетом 3:2
Игроки СКА
Игроки СКА (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Захар Бардаков (21-я минута), Илья Карпухин (30) и Арсений Грицюк (34). У проигравших отличились Джош Ливо (25) и Шелдон Ремпал (60).

СКА одержал вторую победу в семи последних матчах.

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Фото:Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

СКА набрал 59 очков в 48 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 64 очками в 48 встречах расположился на третьей строчке на Востоке.

В следующем матче СКА 28 января примет подмосковный «Витязь», «Салават Юлаев» днем ранее в гостях сыграет с «Ак Барсом».

Остальные результаты дня:

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2;

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 Б;

«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2;

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:4.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Салават Юлаев
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