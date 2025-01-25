Магнитогорский «Металлург» второй раз за неделю проиграл «Амуру» в КХЛ

Чемпион КХЛ второй раз за неделю проиграл «Амуру»

Магнитогорский «Металлург» сравнял счет в концовке, но в итоге уступил в овертайме со счетом 2:3

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Магнитогорский «Металлург» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (32-я минута), Алекс Гальченюк (49) и Алекс Бродхерст (64). У проигравших отличились Егор Коробкин (40) и Трой Джозефс (58).

Неделю назад «Металлург» проиграл «Амуру» в серии буллитов. Всего в нынешнем сезоне у команд в очных встречах счет стал 2:2 (2:1 ОТ, 3:2, 2:3 Б, 2:3 ОТ).

«Металлург» набрал 62 очка в 49 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 29 очками в 49 встречах расположился на предпоследней, 11-й строчке.

В следующем матче «Металлург», действующий чемпион КХЛ, 28 января примет минское «Динамо», «Амур» днем ранее в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Другие результаты дня:

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2;

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 Б;

«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2.