«Спартак» победил лидера КХЛ, уступая 0:2

Московский клуб дома обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2. Дубль сделал Александр Пашин

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (29-я и 36-я минуты), Ансель Галимов (50) и Андрей Миронов (58). У проигравших отличились Байрон Фрейз (5) и Никита Кирьянов (17).

Ранее в нынешнем сезоне «Спартак» дважды уступил «Локомотиву» (0:2, 4:5).

«Локомотив» набрал 78 очков в 50 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции и всей КХЛ. «Спартак» с 62 очками в 47 встречах расположился на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Спартак» 27 января примет московский ЦСКА, «Локомотив» в тот же день дома сыграет со столичным «Динамо».