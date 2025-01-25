«Спартак» победил лидера КХЛ, уступая 0:2
Московский «Спартак» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (29-я и 36-я минуты), Ансель Галимов (50) и Андрей Миронов (58). У проигравших отличились Байрон Фрейз (5) и Никита Кирьянов (17).
Ранее в нынешнем сезоне «Спартак» дважды уступил «Локомотиву» (0:2, 4:5).
«Локомотив» набрал 78 очков в 50 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции и всей КХЛ. «Спартак» с 62 очками в 47 встречах расположился на второй строчке на Западе.
В следующем матче «Спартак» 27 января примет московский ЦСКА, «Локомотив» в тот же день дома сыграет со столичным «Динамо».
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