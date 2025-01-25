Новичок «Зенита» Луис Энрике заявил о готовности стать «королем РПЛ»
Бразильский полузащитник Луис Энрике рассказал в интервью пресс-службе «Зенита», что ставить перед собой цель завоевать все возможные титулы в петербургском клубе.
«Зенит» 20 января объявил о переходе 24-летнего полузащитника сборной Бразилии из «Ботафого». Его трансфер оценивается в сумму более €30 млн.
«Хочу завоевать все возможные титулы и сделаю все, что в моих силах, чтобы наша команда финишировала первой во всех турнирах, в которых принимает участие. И чтобы наши болельщики и клуб были счастливы», — сказал Луис Энрике.
По итогам 2024 года Луис Энрике получил награду «Король Америки», которую газета El Pais вручает лучшему футболисту Северной и Южной Америк. На вопрос, готовы ли он стать «королем Российской премьер-лиги», бразилец ответил: «Да, конечно! Буду работать на максимум для этого, буду делать все, чтобы с божьей помощью еще раз заслужить право носить это звание, но уже в отношении чемпионата России».
По словам бразильца, перед переходом он советовался с бывшим одноклубником Нино, который выступает за «Зенит». «Спрашивал его о «Зените», и он ответил, что это выдающийся клуб с невероятной инфраструктурой, что меня во всем поддержат и со всем помогут. Мы много чего обсудили, он рассказал столько хорошего, и это только повысило мой интерес», — добавил Луис Энрике.
С «Ботафого» бразилец выигрывал национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. Также Луис Энрике забил два гола в шести матчах за сборную Бразилии.
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