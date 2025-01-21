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«Зенит» сделал крупнейшую покупку за пять лет. Топ дорогих трансферов РПЛ

Восемь приобретений «Зенита» вошли в топ-10 крупнейших трансферов в истории РПЛ
«Зенит» приобрел бразильца Луиса Энрике, совершив самую дорогую покупку клубов чемпионата России с сезона 2019/20. Какие самые дорогие трансферы были в истории клубов РПЛ — в материале «РБК Спорт»
Луис Энрике
Луис Энрике (Фото: luizhenrique_07 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

«Зенит» объявил о переходе бразильского форварда «Ботафого» Луиса Энрике. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. Его трансфер оценивается в сумму более €30 млн.

Инсайдер Фабрицио Романо писал, что за игрока заплатят €35 млн. Сумма трансфера, по данным L'Equipe, составила €33 млн. «Чемпионат» сообщал, что клубы договорились на €30 млн и еще €2 млн бонусов.

Трансфер бразильского вингера стал крупнейшим в чемпионате России с сезона 2019/20. Кроме того, покупка Луиса Энрике стала пятой в списке самых дорогих приобретений в истории клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самые дорогие трансферы РПЛ

«Зенит» является автором крупнейших приобретений и продаж в РПЛ, по данным Transfermarkt. Самой дорогой покупкой среди клубов чемпионата России является бразилец Малком (€41,5 млн), которого «Зенит» через несколько лет продал за €60 млн.

Примечательно, что в топ-10 самых дорогих покупок в истории чемпионата вошло восемь приобретений «Зенита». Также в списке один трансфер хорвата Николы Влашича, которого ЦСКА приобрел за €23 млн в сезоне 2019/20 и покупка махачкалинского «Анжи» — Виллиан за €35 млн.

Топ-10 самых дорогих покупок клубов РПЛ

  1. Малком, €41,5 млн («Зенит», 2019/20).
  2. Халк, €40 млн («Зенит», 2012/13).
  3. Алекс Витсель, €40 млн («Зенит», 2012/13).
  4. Виллиан, €35 млн («Анжи», 2012/13).
  5. Луис Энрике, €33 млн («Зенит», 2024/25).
  6. Данни, €30 млн («Зенит», 2008/09).
  7. Юри Альберто, €25 млн («Зенит», 2021/22).
  8. Никола Влашич, €23 млн (ЦСКА, 2019/20).
  9. Леонардо Паредес, €23 млн («Зенит», 2017/18).
  10. Бруно Алвеш, €22 млн («Зенит», 2010/11).

При этом «Зенит» совершил три крупнейшие продажи в истории РПЛ. Летом 2023 года петербургский клуб продал Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн. В сезоне 2016/17 китайский «Шанхай СПИГ» заплатил за переход Халка €56,6 млн, а в 2018 году «Зенит» получил от ПСЖ за Леонардо Паредеса €40 млн.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Зенит Анжи Луис Энрике (футболист "Зенита") Халк (футболист) Никола Влашич ФК ЦСКА Витсель Данни
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