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Самые дорогие трансферы футболистов постсоветского пространства

Трансфер Кварацхелии за €75 млн стал самым дорогим среди футболистов стран СНГ
Переход Хвичи Кварацхелии стал самым дорогим среди футболистов стран бывшего СССР, а стоимость трансфера Абдукодира Хусанова стала рекордной для игрока сборной Узбекистана. Об этом — в материале «РБК Спорт»
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Хвича Кварацхелия (Фото: Global Look Press)

Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия 18 января перешел из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). По данным Transfermarkt, ПСЖ заплатил за грузинского игрока €75 млн. Этот трансфер стал самым дорогим среди футболистов постсоветского пространства.

Кроме того, переход Кварацхелии вошел в топ-10 самых дорогих зимних трансферов в футбольной истории. Дороже в зимнее трансферное окно покупали только четырех футболистов — серба Душана Влаховича («Ювентус», €83,5 млн), голландца Вирджила ван Дейка («Ливерпуль», €84,65 млн), аргентинца Энцо Фернандеса («Челси», €121 млн) и бразильца Фелипе Коутиньо («Барселона», €135 млн).

Также защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов 20 января перешел из французского «Ланса» в «Манчестер Сити» за €40 млн. Этот трансфер стал самым дорогим среди игроков сборной Узбекистана. До Хусанова рекорд страны принадлежал форварду Эльдору Шомуродову, за которого летом 2021 года «Рома» заплатила «Дженоа» €19,6 млн.

Стоит отметить, что Хусанов, выступающий на позиции центрального защитника, стал первым в истории представителем Узбекистана в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Самые дорогие трансферы

В десятке самых дорогих трансферов среди представителей стран бывшего СССР большего всего представителей Украины — четыре. Двое представителей грузинской сборной: помимо Кварацхелии голкипер Георгий Мамардашвили, перешедший из «Валенсии» в «Ливерпуль» за €30 млн.

Также в десятку самых дорогих переходов вошел российский полузащитник Александр Головин, за которого в летнее межсезонье 2018/19 «Монако» заплатило ЦСКА €30 млн.

Трансферы армянского полузащитника Генриха Мхитаряна дважды вошли в топ. В сезоне 2016/17 «Манчестер Юнайтед» заплатил дортмундской «Боруссии» рекордные для футболистов Армении €42 млн. Уже на следующий сезон лондонский «Арсенал» приобрел Мхитаряна за €34 млн.

Список самых дорогих трансферов игроков постсоветского пространства

  1. Хвича Кварацхелия, Грузия (€75 млн, ПСЖ)
  2. Михаил Мудрик, Украина (€70 млн, «Челси»)
  3. Андрей Шевченко, Украина (€43,88 млн, «Челси»)
  4. Генрих Мхитарян, Армения (€42 млн, «Манчестер Юнайтед»)
  5. Абдукодир Хусанов, Узбекистан (€40 млн, «Манчестер Сити»)
  6. Александр Зинченко, Украина (€35 млн, «Арсенал»)
  7. Генрих Мхитарян, Армения (€34 млн, «Арсенал»)
  8. Артем Довбик, Украина (€30,5 млн, «Рома»)
  9. Александр Головин, Россия (€30 млн, «Монако»)
  10. Георгий Мамардашвили, Грузия (€30 млн, «Ливерпуль»)

Украинский вингер Михаил Мудрик в январе 2023 года подписал соглашение с «Челси» до лета 2031 года, перейдя из «Шахтера». Украинский клуб сообщил, что получит рекордные для команды и украинского футбола деньги: €70 млн за игрока и еще €30 млн в качестве бонусов. Прошлый рекорд по стоимости трансфера среди украинских игроков принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году ушел из «Милана» в «Челси» за €43,88 млн.

Также в топ-10 дорогих переходов вошел украинец Александр Зинченко, которого в сезоне 2022/23 «Арсенал» купил у «Манчестер Сити» за €35 млн. При этом, в сезоне 2016/17 манчестерский клуб приобрел защитника у «Уфы» всего за €2,25 млн. Кроме того, в список вошел форвард Артем Довбик, который в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе «Жироны». Летом 2024 года «Рома» приобрела украинского нападающего за €30,5 млн.

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Альвина Цаканян
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Трансфер Кварацхелии стал одним из самых дорогих в истории в зимнее окно
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Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ из «Наполи»
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