Переход Кварацхелии в ПСЖ вошел в топ самых дорогих зимних трансферов в истории

Трансфер Кварацхелии стал одним из самых дорогих в истории в зимнее окно

ПСЖ заплатил «Наполи» за переход лидера сборной Грузии €70 млн. В истории футбола в зимнее трансферное окно дороже покупали только четырех игроков

Хвича Кварацхелия (Фото: ПСЖ)

Переход лидера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен» вошел в топ-10 самых дорогих зимних трансферов в футбольной истории. Об этом сообщает Transfermarkt.

ПСЖ накануне объявил о переходе Кварацхелии, 23-летний форвард подписал контракт до 2029 года. Его трансфер оценивается в €70 млн. Столько же в сезоне 2022/23 «Челси» заплатил за украинца Михаила Мудрика.

Дороже в зимнее трансферное окно покупали только четырех футболистов — серба Душана Влаховича («Ювентус», €83,5 млн), голландца Вирджила ван Дейке («Ливерпуль», €84,65 млн), аргентинца Энцо Фернандеса («Челси», €121 млн) и бразильца Филиппе Коутиньо («Барселона», €135 млн).

Фото: Transfermarkt

Кварацхелия в 2019–2022 годах играл в России за московский «Локомотив» и «Рубин». Он покинул казанский клуб в марте 2022 года, перейдя в батумское «Динамо», а с сезона 2022/23 играл в «Наполи». В нынешнем сезоне у него 19 матчей, пять голов и три ассиста в итальянском клубе.

На счету 23-летнего футболиста 17 голов в 40 матчах за сборную Грузии.