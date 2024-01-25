Российский вратарь сделал суперсейв и стал третьей звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Виннипег Джетс» (1:0 после овертайма), был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Самсонов отразил 32 броска, а в начале второго периода, оказавшись один против двух игроков «Джетс», не дал им забросить шайбу.
После этого болельщики «Торонто» стоя аплодировали Самсонову, а он признался после матча, что чуть не заплакал от такой поддержки.
Тренер «Торонто» Шелдон Киф назвал игру Самсонова идеальной.
Россиянина признали лучшим игроком матча.
Самсонова в начале года выставили на драфт отказов после 21 пропущенной шайбы в четырех матчах. Никто из других клубов его не забрал, поэтому его перевели в AHL на десять дней заниматься с тренером вратарей, а потом вернули в состав.
Лучшим игроком дня стал Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), который забросил четыре шайбы и сделал одну передачу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2). Второй звездой дня стал Сэм Райнхарт из «Флорида Пантерз», который в игре с «Аризона Койотис» (6:2) записал на свой счет два очка (1+1).
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы