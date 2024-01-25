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Российский вратарь сделал суперсейв и стал третьей звездой дня в НХЛ

Илья Самсонов отразил атаку «два в ноль» и стал третьей звездой дня в НХЛ
«Торонто» победил «Виннипег» благодаря 32 сейвам Ильи Самсонова, который вернулся в состав две недели назад из ссылки в AHL. В тройку звезд дня также попали Натан Маккиннон («Колорадо») и Сэм Райнхарт («Флорида»)
Илья Самсонов (справа)
Илья Самсонов (справа) (Фото: John E. Sokolowski / USA Today Sports / Reuters)

Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов, не пропустивший ни одной шайбы в матче с «Виннипег Джетс» (1:0 после овертайма), был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Самсонов отразил 32 броска, а в начале второго периода, оказавшись один против двух игроков «Джетс», не дал им забросить шайбу.

Видео: Sportsnet

После этого болельщики «Торонто» стоя аплодировали Самсонову, а он признался после матча, что чуть не заплакал от такой поддержки.

Тренер «Торонто» Шелдон Киф назвал игру Самсонова идеальной.

Россиянина признали лучшим игроком матча.

Самсонова в начале года выставили на драфт отказов после 21 пропущенной шайбы в четырех матчах. Никто из других клубов его не забрал, поэтому его перевели в AHL на десять дней заниматься с тренером вратарей, а потом вернули в состав.

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Лучшим игроком дня стал Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), который забросил четыре шайбы и сделал одну передачу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2). Второй звездой дня стал Сэм Райнхарт из «Флорида Пантерз», который в игре с «Аризона Койотис» (6:2) записал на свой счет два очка (1+1).

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Илья Самсонов
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