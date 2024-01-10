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Клуб НХЛ вернул российского вратаря, которого выставлял на драфт отказов

Клуб НХЛ «Торонто» вернул Илью Самсонова, которого выставлял на драфт отказов
Илья Самсонов вернулся в состав «Торонто» после того, как клуб отправил его в фарм-клуб на перезагрузку
Илья Самсонов
Илья Самсонов (Фото: Russell LaBounty / USA Today Sports / Reuters)

«Торонто Мейпл Лифс» вызвал из фарм-клуба «Марлис» российского голкипера Илью Самсонова, которого выставлял на драфт отказов в начале года. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

Самсонова с драфта отказов никто не забрал, поэтому он был переведен в клуб AHL. Генеральный менеджер «Мейпл Лифс» Брэд Треливинг говорил, что «Торонто» решил дать россиянину время для перезагрузки и не планировал, что он будет играть в фарм-клубе.

Самсонов в этом сезоне провел 15 матчей в НХЛ, одержал пять побед, отражая в среднем 86,2% бросков.

Самсонов стал игроком «Торонто» в июле 2022 года.

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«Торонто» выиграл четыре последних матча и занимает четвертое место в Восточной конференции.

Самсонову 26 лет, он является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» (2016 год).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Торонто Мейпл Лифс
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