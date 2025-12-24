Ски-альпинист Филиппов заявил, что может выиграть медаль Олимпиады-2026
Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил «Матч ТВ», что имеет шансы завоевать медаль на Олимпийских играх в Италии.
Отвечая на вопрос о перспективах на Олимпиаде, Филиппов сказал: «Пока трудно сказать, нужно посмотреть, что будет на первом и втором этапах Кубка мира. Нужно оценить свою форму по сравнению с мировыми лидерами. Но думаю, что в любом случае есть шанс на медали».
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 декабря пригласил россиянина на Олимпиаду 2026 года в нейтральном статусе. Ски-альпинист уже принял приглашение и готовится к Играм.
Филиппов стал третьим российским спортсменом, получившим олимпийскую путевку. Ранее на Игры отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Ски-альпинизм впервые войдет в олимпийскую программу в 2026 году. Спортсмены будут состязаться в дисциплине, которая объединяет скоростной подъем на лыжах, спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с применением альпинистской техники.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по ски-альпинизму пройдут 19 и 21 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая