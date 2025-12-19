 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

МОК пригласил российского ски-альпиниста выступить на Олимпиаде

МОК отправил приглашение на Олимпиаду российскому ски-альпинисту Филиппову
Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее приглашения на Игры получили и приняли прошедшие отбор российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник
Фото: Личный архив Никиты Филиппова
Фото: Личный архив Никиты Филиппова

Международный олимпийский комитет (МОК) отправил приглашение на Олимпиаду 2026 года российскому ски-альпинисту Никите Филиппову. Об этом сообщается на сайте МОК.

Для участия в Играх Филиппову нужно принять приглашение.

МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже, — при условии прохождения квалификации, с рядом ограничений и прохождения проверки на соответствие нейтральному статусу.

Первыми из россиян получили приглашения и уже их приняли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Филиппов в прошлом сезоне прошел отбор на Олимпийские игры, набрав необходимое количество квалификационных очков на этах Кубка мира.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
ски-альпинизм Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2028 Никита Филиппов

