МОК пригласил российского ски-альпиниста выступить на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) отправил приглашение на Олимпиаду 2026 года российскому ски-альпинисту Никите Филиппову. Об этом сообщается на сайте МОК.
Для участия в Играх Филиппову нужно принять приглашение.
МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже, — при условии прохождения квалификации, с рядом ограничений и прохождения проверки на соответствие нейтральному статусу.
Первыми из россиян получили приглашения и уже их приняли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Филиппов в прошлом сезоне прошел отбор на Олимпийские игры, набрав необходимое количество квалификационных очков на этах Кубка мира.
Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
