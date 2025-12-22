 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Третий россиянин принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде

Ски-альпинист Филиппов принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Филиппов стал третьим россиянином, допущенным на Игры в Италии. Он сообщил, что принял приглашение МОК и набирает форму к Олимпиаде
Фото: Телеграм-канал Никиты Филиппова
Фото: Телеграм-канал Никиты Филиппова

Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил ТАСС, что принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Италии в нейтральном статусе.

Филиппов 19 декабря стал третьим россиянином, получившим допуск на Игры, после фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян.

«Вчера вечером я отправил все документы. <...> Приглашение с моей стороны принято и подтверждено. Я разгоняюсь и набираю форму», — сказал Филиппов.

Филиппов прошел отбор на Олимпийские игры в прошлом сезоне, набрав необходимое количество квалификационных очков на этапах Кубка мира.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Этот вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 ски-альпинизм Никита Филиппов
