 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 14 x 1,05 2 44 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,95 x 3,1 2 4,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин столкнулся с рекордной за три года серией без очков

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Овечкин стал одним из худших игроков по показателю полезности в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (минус 2). Он провел на льду 18 минут 27 секунд, отметившись броском и силовым приемом
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с января 2023 года не смог набрать очки в пятом матче подряд. Тогда он прервал эту серию в шестой игре.

Россиянин стал одним из худших игроков по показателю полезности в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (минус 2). Он провел на льду 18 минут 27 секунд, отметившись броском и силовым приемом.

Лучший снайпер в истории НХЛ не смог поразить ворота в девятой игре подряд. Это самая продолжительная серия в карьере Овечкина с 20 декабря 2024 года, когда тот прервал ее в 15-м матче. Кроме того, это третья по продолжительности безголевая серия в карьере Овечкина. В феврале—марте 2017 года она была прервана в 11-й игре.

С февраля 2024 года безголевая серия ни разу не достигала пяти игр.

Последний раз Овечкин забивал 2 декабря в игре с «Сан-Хосе Шаркс» — два гола.

Сейчас Овечкин проводит на площадке в среднем 17 минут 49 секунд. Меньше он играл только в прошлом сезоне. При этом лишь дважды по итогам сезона его игровое время не достигало 19 минут, 15 сезонов из 21 сезона в НХЛ россиянин проводил на площадке в среднем более 20 минут.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери говорил, что по причине возраста игровое время 40-летнего капитана, возможно, будет еще сокращено.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 14 шайб и 17 передач в 35 играх.

Всего в активе лучшего снайпера НХЛ в регулярных чемпионатах 911 голов в регулярках и 988 с учетом плей-офф. Он на 28 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

Овечкин находится в одной игре от рекорда по количеству домашних матчей с голами. В настоящее время он делит первое место по этому показателю с канадцем Горди Хоу (348).

В период безголевой серии Овечкина неудачно выступает и «Вашингтон» — семь поражений (три в дополнительное время) в девяти играх. Хотя до этого столичный клуб был лидером Восточной конференции.

«Вашингтон» проиграл домашний матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7, хотя вел в заключительном периоде — 3:2.

В составе «Рейнджерс» на воротах стоял россиянин Игорь Шестеркин. Лидер гостей Артемий Панарин отметился голом и передачей, забросив 99-ю, победную шайбу в карьере за клуб из Нью-Йорка.

«Рейнджерс» забил пять голов за один период впервые с 30 марта 2024 года и в четвертый раз за последние 30 лет в третьем периоде.

«Рейнджерс» одержал самую крупную победу в третьем периоде с матча 22 февраля 1972 года против «Монреаля» (7:3).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Александр Овечкин НХЛ Вашингтон Кэпиталз россияне в НХЛ Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Главный соперник Овечкина побил 39-летний рекорд в НХЛ
Спорт
Овечкин повторил два антирекорда в одном матче
Спорт
Овечкин вошел в топ-20 игроков в истории по числу матчей в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
WSJ раскрыл детали переговоров США с Лукашенко с обсуждением лишнего веса Политика, 09:10
Почему покупка личного авто на компанию перестает быть выгодной в 2026-мПодписка на РБК, 09:03
Посол назвал условие возврата прямых перелетов между Россией и Бразилией Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Потребители выступили против авансов на создание новых электростанций Бизнес, 09:00
Депутаты внесут законопроект о штрафах за сталкинг детей в интернете Политика, 09:00
Росэлторг запустил мобильное приложение Компании, 09:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на юге Москвы Общество, 08:56
Гарантии в международных расчетах. Когда все ломается и как защититьсяПодписка на РБК, 08:41
Reuters узнал о сопротивлении танкера захвату США у берегов Венесуэлы Политика, 08:41
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Овечкин столкнулся с рекордной за три года серией без очков Спорт, 08:16
Самозанятые вместо сотрудников: новые критерии риска и штрафы с 2026 годаПодписка на РБК, 08:16
Аэропорты Оренбурга и Уфы ограничили полеты Политика, 08:05