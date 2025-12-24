Овечкин столкнулся с рекордной за три года серией без очков

Александр Овечкин (Фото: Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с января 2023 года не смог набрать очки в пятом матче подряд. Тогда он прервал эту серию в шестой игре.

Россиянин стал одним из худших игроков по показателю полезности в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (минус 2). Он провел на льду 18 минут 27 секунд, отметившись броском и силовым приемом.

Лучший снайпер в истории НХЛ не смог поразить ворота в девятой игре подряд. Это самая продолжительная серия в карьере Овечкина с 20 декабря 2024 года, когда тот прервал ее в 15-м матче. Кроме того, это третья по продолжительности безголевая серия в карьере Овечкина. В феврале—марте 2017 года она была прервана в 11-й игре.

С февраля 2024 года безголевая серия ни разу не достигала пяти игр.

Последний раз Овечкин забивал 2 декабря в игре с «Сан-Хосе Шаркс» — два гола.

Сейчас Овечкин проводит на площадке в среднем 17 минут 49 секунд. Меньше он играл только в прошлом сезоне. При этом лишь дважды по итогам сезона его игровое время не достигало 19 минут, 15 сезонов из 21 сезона в НХЛ россиянин проводил на площадке в среднем более 20 минут.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери говорил, что по причине возраста игровое время 40-летнего капитана, возможно, будет еще сокращено.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 14 шайб и 17 передач в 35 играх.

Всего в активе лучшего снайпера НХЛ в регулярных чемпионатах 911 голов в регулярках и 988 с учетом плей-офф. Он на 28 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

Овечкин находится в одной игре от рекорда по количеству домашних матчей с голами. В настоящее время он делит первое место по этому показателю с канадцем Горди Хоу (348).

В период безголевой серии Овечкина неудачно выступает и «Вашингтон» — семь поражений (три в дополнительное время) в девяти играх. Хотя до этого столичный клуб был лидером Восточной конференции.

«Вашингтон» проиграл домашний матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7, хотя вел в заключительном периоде — 3:2.

В составе «Рейнджерс» на воротах стоял россиянин Игорь Шестеркин. Лидер гостей Артемий Панарин отметился голом и передачей, забросив 99-ю, победную шайбу в карьере за клуб из Нью-Йорка.

«Рейнджерс» забил пять голов за один период впервые с 30 марта 2024 года и в четвертый раз за последние 30 лет в третьем периоде.

«Рейнджерс» одержал самую крупную победу в третьем периоде с матча 22 февраля 1972 года против «Монреаля» (7:3).