«Северсталь» выиграла шестой матч подряд в КХЛ

Череповецкий клуб дома обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:1. Дубль сделал Алексей Кручинин

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Череповецкая «Северсталь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Тимофей Давыдов (6-я минута), Алексей Кручинин (8, 18) и Данил Аймурзин (54, буллит). У проигравших отличился Жан-Себастьен Ди (15).

«Северсталь» выиграла уже шестой матч подряд.

Череповецкий клуб набрал 48 очков в 38 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 36 очками в 38 встречах расположился на восьмой строчке на Востоке.

В следующем матче «Северсталь» 28 декабря в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимик» днем ранее примет московский ЦСКА.

Остальные результаты дня:

«Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 3:4;

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5.