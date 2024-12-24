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«Северсталь» выиграла шестой матч подряд в КХЛ

Дубль Кручинина принес «Северстали» шестую подряд победу в КХЛ
Череповецкий клуб дома обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:1. Дубль сделал Алексей Кручинин
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Череповецкая «Северсталь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Тимофей Давыдов (6-я минута), Алексей Кручинин (8, 18) и Данил Аймурзин (54, буллит). У проигравших отличился Жан-Себастьен Ди (15).

«Северсталь» выиграла уже шестой матч подряд.

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Череповецкий клуб набрал 48 очков в 38 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 36 очками в 38 встречах расположился на восьмой строчке на Востоке.

В следующем матче «Северсталь» 28 декабря в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимик» днем ранее примет московский ЦСКА.

Остальные результаты дня:

«Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 3:4;

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Северсталь ХК Нефтехимик
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