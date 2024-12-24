Лидер Восточной конференции КХЛ нанес «Барысу» 11-е поражение в 12 матчах
Челябинский «Трактор» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Попов (5-я минута), Виталий Кравцов (7), Максим Шабанов (21), Семен Дер-Аргучинцев (34) и Остап Сафин (51). У проигравших отличились Станислав Бочаров (39), Кирилл Савицкий (51) и Антон Бурдасов (60).
На счету Шабанова еще одна голевая передача. 24-летний форвард набрал 37 (16+21) очков в 38 матчах и возглавил список лучших бомбардиров нынешнего сезона КХЛ.
В последних 12 матчах у «Барыса» 11 поражений.
«Трактор» набрал 52 очка в 38 матчах и продолжает занимать первое место в Восточной конференции КХЛ, «Барыс» с 23 очками в 40 встречах расположился на 11-й строчке.
В следующем матче «Трактор» 26 декабря в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Барыс» в тот же день примет новосибирскую «Сибирь».
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