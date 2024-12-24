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ЦСКА обменяет трехкратного обладателя Кубка Гагарина Окулова в «Авангард»

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел 36 матчей и набрал 16 (5+11) очков
Константин Окулов
Константин Окулов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Московский ЦСКА обменяет форварда Константина Окулова в омский «Авангард». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В пресс-службе агентства Winners сообщили «Чемпионату», что переговоры по обмену 29-летнего хоккеиста находятся на стадии завершения.

Взамен ЦСКА должен получить американского нападающего Коула Кэсселса, у которого в нынешнем сезоне 33 матча и 5 (2+3) очков.

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Окулов, который выступает в ЦСКА с 2017 года, является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне 2020/21 он был лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне у Окулова 36 матчей и 16 (5+11) очков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 36 матчах.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Авангард Константин Окулов
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