ЦСКА обменяет трехкратного обладателя Кубка Гагарина Окулова в «Авангард»
Московский ЦСКА обменяет форварда Константина Окулова в омский «Авангард». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В пресс-службе агентства Winners сообщили «Чемпионату», что переговоры по обмену 29-летнего хоккеиста находятся на стадии завершения.
Взамен ЦСКА должен получить американского нападающего Коула Кэсселса, у которого в нынешнем сезоне 33 матча и 5 (2+3) очков.
Окулов, который выступает в ЦСКА с 2017 года, является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне 2020/21 он был лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне у Окулова 36 матчей и 16 (5+11) очков.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 36 матчах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов