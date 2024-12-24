Канадская чемпионка ОИ назвала справедливым допуск россиян от ISU

Меган Дюамель, регулярно критикующая российских фигуристов, на этот раз ничего против их возвращения на международные турниры не высказала

Меган Дюамель (Фото: Derek Leung / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в командном турнире фигуристов канадка Меган Дюамель считает справедливыми критерии допуска российских фигуристов на квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2026 года. Об этом она заявила «РИА Новости».

«Я действительно считаю, что правила, определяющие, кто может участвовать в соревнованиях, справедливы. Надо отметить, что критерии отбора довольно обширны», — сказала Дюамель.

Международный союз конькобежцев (ISU), который проводит соревнования в фигурном катании, шорт‑треке и конькобежном спорте, 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Россияне получили по одной квоте в каждой дисциплине, при этом в командном турнире они выступить на Играх-2026 не смогут. Из зимних олимпийских видов спорта ранее только в ски-альпинизме российским атлетам разрешали выступать на международных соревнованиях.

Дюамель регулярно критически высказывается в адрес российских фигуристов и тренеров. В частности, она призывала бойкотировать Игры в случае допуска туда России, а также возмущалась переходами российских фигуристов в другие сборные.