Тарасова сочла преждевременным отправлять чемпионов России на Олимпиаду
Победители чемпионата России по фигурному катанию не являются претендентами на участие в Олимпийских играх 2026 года, заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Прекрасный чемпионат России прошел. У мужчин получились очень интересные и сложные соревнования. Появился новый чемпион страны, который в нынешнем сезоне потрясающе катается. Но победителей нельзя назвать претендентами на участие в Олимпийских играх. У нас будет еще два чемпионата страны. Еще рано. За два года может появится еще лидер», — сказала Тарасова.
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 года прошел с 19 по 21 декабря в Омске. Победителями в одиночном катании у женщин стала Аделия Петросян, у мужчин — Владислав Дикиджи, в танцах на льду — пара Александры Степановой и Ивана Букина, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Российские фигуристы были отстранены от выступлений на международных соревнованиях с 2022-го года. 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) получили право выдвинуть не более одного спортсмена (или пары) в каждой дисциплине. Заявки нужно подать до 28 февраля 2025 года.
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