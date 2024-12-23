Тарасова сочла преждевременным отправлять чемпионов России на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР отметила, что пока рано говорить о возможных участниках от России на Олимпийских играх 2026 года

Аделия Петросян (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Победители чемпионата России по фигурному катанию не являются претендентами на участие в Олимпийских играх 2026 года, заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Прекрасный чемпионат России прошел. У мужчин получились очень интересные и сложные соревнования. Появился новый чемпион страны, который в нынешнем сезоне потрясающе катается. Но победителей нельзя назвать претендентами на участие в Олимпийских играх. У нас будет еще два чемпионата страны. Еще рано. За два года может появится еще лидер», — сказала Тарасова.

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 года прошел с 19 по 21 декабря в Омске. Победителями в одиночном катании у женщин стала Аделия Петросян, у мужчин — Владислав Дикиджи, в танцах на льду — пара Александры Степановой и Ивана Букина, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Российские фигуристы были отстранены от выступлений на международных соревнованиях с 2022-го года. 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) получили право выдвинуть не более одного спортсмена (или пары) в каждой дисциплине. Заявки нужно подать до 28 февраля 2025 года.