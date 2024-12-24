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Сломавший позвоночник игрок КХЛ впервые вышел на лед после травмы

Сломавший позвоночник игрок «Салавата» Кузьмин впервые вышел на лед после травмы
Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин впервые провел тренировку на льду после травмы позвоночника, полученной в сентябре
Глеб Кузьмин
Глеб Кузьмин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший травму позвоночника в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом», провел первую с сентября тренировку на льду. Об этом сообщается в телеграм-канале уфимского клуба.

«В планах дальше продолжить тренироваться, дай бог, может быть, окрепну раньше, чем все предполагали. Поэтому тренируемся и верим в лучшее», — сказал 27-летний Кузьмин.

Кузьмина 17 сентября унесли со льда на носилках после того, как он потерял равновесие в борьбе с соперником и влетел головой в борт. Хоккеисту диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка. Позднее он был перевезен в Москву, где перенес операцию.

В октябре Кузьмин говорил, что «бог увел от страшного» и он сможет вернуться в большой спорт.

Кузьмин в этом сезоне провел пять матчей, записал на свой счет гол и передачу. Хоккеист всю карьеру провел в системе уфимского клуба.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев травма позвоночника Глеб Кузьмин
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