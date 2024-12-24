Сломавший позвоночник игрок КХЛ впервые вышел на лед после травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин впервые провел тренировку на льду после травмы позвоночника, полученной в сентябре

Глеб Кузьмин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший травму позвоночника в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом», провел первую с сентября тренировку на льду. Об этом сообщается в телеграм-канале уфимского клуба.

«В планах дальше продолжить тренироваться, дай бог, может быть, окрепну раньше, чем все предполагали. Поэтому тренируемся и верим в лучшее», — сказал 27-летний Кузьмин.

Кузьмина 17 сентября унесли со льда на носилках после того, как он потерял равновесие в борьбе с соперником и влетел головой в борт. Хоккеисту диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка. Позднее он был перевезен в Москву, где перенес операцию.

В октябре Кузьмин говорил, что «бог увел от страшного» и он сможет вернуться в большой спорт.

Кузьмин в этом сезоне провел пять матчей, записал на свой счет гол и передачу. Хоккеист всю карьеру провел в системе уфимского клуба.