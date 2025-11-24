Фабио Капелло рассказал о своем последнем разговоре с Никитой Симоняном

Никита Симонян умер вечером 23 ноября. Фабио Капелло рассказал, что в октябре звонил ему по видеосвязи и поздравлял с 99-летием

Фабио Капелло и Никита Симонян (Фото: ТАСС / Сергей Карпов)

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло назвал Никиту Симоняна, который накануне скончался на 100-м году жизни, своим личным другом и очень хорошим человеком.

«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием... А сегодня я узнаю о его смерти... Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», — сказал Капелло «Спорт-Экспрессу».

Симонян скончался вечером 23 ноября на 100-м году жизни. 12 октября ему исполнилось 99 лет. За два дня до этого президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Симонян является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами.

В качестве тренера он дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973). В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.