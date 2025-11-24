 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,8 x 3,9 2 4,5 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,2 x 3,9 2 1,58 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,2 x 3,85 2 2,07 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,23 x 6,3 2 12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,35 x 3,95 2 2,65 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,7 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,4 x 4,9 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,2 x 3,55 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,25 x 65 2 4,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

Фабио Капелло рассказал о своем последнем разговоре с Никитой Симоняном

Никита Симонян умер вечером 23 ноября. Фабио Капелло рассказал, что в октябре звонил ему по видеосвязи и поздравлял с 99-летием
Фабио Капелло и Никита Симонян
Фабио Капелло и Никита Симонян (Фото: ТАСС / Сергей Карпов)

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло назвал Никиту Симоняна, который накануне скончался на 100-м году жизни, своим личным другом и очень хорошим человеком.

«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием... А сегодня я узнаю о его смерти... Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», — сказал Капелло «Спорт-Экспрессу».

Умер бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян
Спорт
Никита Симонян

Симонян скончался вечером 23 ноября на 100-м году жизни. 12 октября ему исполнилось 99 лет. За два дня до этого президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Симонян в составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В чемпионатах СССР Симонян провел в качестве игрока 285 матчей, забил 145 голов. Он становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, обладателем Кубка СССР — в 1950 и 1958 годах. Симонян является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами.

В качестве тренера он дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также один раз — ереванский «Арарат» (1973). В декабре 1998 года Симонян был избран на должность вице-президента РФС, а затем — первого вице-президента.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва Никита Симонян Фабио Капелло
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 10:58 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 10:58
В Финляндии призвали убрать лазейку для приобретения квартир россиянами Политика, 11:23
Собственник не может выселить субарендаторов. Но есть опасное исключениеПодписка на РБК, 11:23
CNN узнал о беспокойстве Европы, что США не допустят ее к переговорам Политика, 11:22
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 11:15
США сообщили о признании Киевом соответствия мирного плана его интересам Политика, 11:13
В Москве на торги выставили столетнее здание-памятник у дома Юшкова Недвижимость, 11:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Биткоин частично восстановился после обвала. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:09
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:04
ФНС увидела сокращение дробления бизнеса после ввода порога в 60 млн руб. Бизнес, 11:02
В МВД назвали основные методы «финансовой самообороны» Общество, 11:01
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:00
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 10:50
Как защитить коммерческую тайну в цифровую эпохуПодписка на РБК, 10:47