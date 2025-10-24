 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 100 x 5,6 2 1,15 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 42 x 24 2 1,03 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,05 x 12,5 2 80 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,35 x 5,5 2 7,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,82 x 3,4 2 4,8 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,43 x 4,5 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 1,95 x 3,9 2 3,55 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3 x 3,15 2 2,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 1,97 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Путин поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира

Президент России выразил уверенность в том, что завоевавшая три медали на чемпионате мира в Индонезии Ангелина Мельникова продолжит покорять новые спортивные вершины
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил победительницу чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025 года в Джакарте в личном многоборье Ангелину Мельникову. Об это сообщается на сайте Кремля.

«Ваше триумфальное выступление в личном многоборье — это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал вас на пути к медали высшей пробы», — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность в том, что Мельникова благодаря таланту, мастерству, твердости характера продолжит покорять новые спортивные вершины.

Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025
Спорт
Ангелина Мельникова

Выступавшая в нейтральном статусе российская гимнастка Ангелина Мельникова победила на чемпионате мира в Джакарте в личном многоборье и в опорном прыжке. Также она выиграла серебряную медаль в упражнениях на брусьях.

Мельникова первое золото ЧМ завоевала в 2021 году в личном многоборье. После не выступала на ЧМ из-за отстранения российских гимнастов.

Для российских гимнастов это первый чемпионат мира после отстранения в 2022 году. Они выступают в нейтральном статусе.

25-летняя Мельникова — чемпионка мира 2021 года в многоборье, олимпийская чемпионка 2021 года в командном многоборье. На ее счету также две бронзы Игр в Токио (вольные упражнения, личное многоборье) и серебро Олимпиады-2016 в команде.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
гимнастика спортивная гимнастика Ангелина Мельникова Владимир Путин
Ангелина Мельникова фото
Ангелина Мельникова
спортсменка
18 июля 2000 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025
Спорт
Российская гимнастка Мельникова завоевала второе золото на ЧМ-2025
Спорт
Российская гимнастка выиграла многоборье на первом ЧМ за четыре года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Радиолокационная станция (РЛС): классификация, функции и лидеры отрасли База знаний, 15:23
Почему карьера в IТ все больше зависит от умения разговаривать Образование, 15:22
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников Политика, 15:18
Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково Общество, 15:13
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест Политика, 15:10
Криптопроект с поддержкой от Tether обвинили в инсайде. В чем дело Крипто, 15:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату Общество, 15:01
Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали Политика, 14:59
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Названы мегаполисы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за год Недвижимость, 14:46