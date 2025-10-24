Путин поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира

Президент России выразил уверенность в том, что завоевавшая три медали на чемпионате мира в Индонезии Ангелина Мельникова продолжит покорять новые спортивные вершины

Ангелина Мельникова (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил победительницу чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025 года в Джакарте в личном многоборье Ангелину Мельникову. Об это сообщается на сайте Кремля.

«Ваше триумфальное выступление в личном многоборье — это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал вас на пути к медали высшей пробы», — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность в том, что Мельникова благодаря таланту, мастерству, твердости характера продолжит покорять новые спортивные вершины.

Выступавшая в нейтральном статусе российская гимнастка Ангелина Мельникова победила на чемпионате мира в Джакарте в личном многоборье и в опорном прыжке. Также она выиграла серебряную медаль в упражнениях на брусьях.

Мельникова первое золото ЧМ завоевала в 2021 году в личном многоборье. После не выступала на ЧМ из-за отстранения российских гимнастов.

Для российских гимнастов это первый чемпионат мира после отстранения в 2022 году. Они выступают в нейтральном статусе.

25-летняя Мельникова — чемпионка мира 2021 года в многоборье, олимпийская чемпионка 2021 года в командном многоборье. На ее счету также две бронзы Игр в Токио (вольные упражнения, личное многоборье) и серебро Олимпиады-2016 в команде.