Путин поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил победительницу чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025 года в Джакарте в личном многоборье Ангелину Мельникову. Об это сообщается на сайте Кремля.
«Ваше триумфальное выступление в личном многоборье — это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал вас на пути к медали высшей пробы», — говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность в том, что Мельникова благодаря таланту, мастерству, твердости характера продолжит покорять новые спортивные вершины.
Выступавшая в нейтральном статусе российская гимнастка Ангелина Мельникова победила на чемпионате мира в Джакарте в личном многоборье и в опорном прыжке. Также она выиграла серебряную медаль в упражнениях на брусьях.
Мельникова первое золото ЧМ завоевала в 2021 году в личном многоборье. После не выступала на ЧМ из-за отстранения российских гимнастов.
Для российских гимнастов это первый чемпионат мира после отстранения в 2022 году. Они выступают в нейтральном статусе.
25-летняя Мельникова — чемпионка мира 2021 года в многоборье, олимпийская чемпионка 2021 года в командном многоборье. На ее счету также две бронзы Игр в Токио (вольные упражнения, личное многоборье) и серебро Олимпиады-2016 в команде.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов