Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025
Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла второе место в упражнениях на брусьях на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия).
Россиянка набрала 14,500 балла. Победу одержала олимпийская чемпионка в этой дисциплине Кайлия Немур из Алжира (15,566 балла), третья — китаянка Ян Фаньюйвэй (14,500). Россиянка Лейла Васильева (14,066) заняла шестое место.
Мельникова — единственная обладательница медалей чемпионата мира в Джакарте среди россиян. Ранее она завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке.
Кроме того, 25-летняя россиянка — трехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, четырехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).
Первое золото ЧМ завоевала в 2021 году в личном многоборье. После не выступала на ЧМ из-за отстранения российских гимнастов.
Для российских гимнастов это первый чемпионат мира после отстранения в 2022 году. Они выступают в нейтральном статусе.
