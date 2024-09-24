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«Торпедо» прервало серию из четырех поражений в КХЛ

«Торпедо» обыграло «Куньлунь» и прервало серию из четырех поражений в КХЛ
Встреча против «Куньлуня» завершилась со счетом 4:2. Победную шайбу забросил Максим Летунов
Фото: телеграм-канал ХК «Торпедо»
Фото: телеграм-канал ХК «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» обыграло китайский «Куньлунь» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Абрамов (1-я минута), Владислав Фирстов (6), Максим Летунов (9) и Бобби Линч (58). У проигравших отличились Люк Локхарт (46) и Спенсер Фу (60).

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Фото:телеграм-канал ХК «Барыс»

«Торпедо» набрало семь очков в девяти матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Куньлуня» шесть очков в восьми встречах и десятая строчка.

В следующем матче «Торпедо» 26 сентября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Куньлунь» в тот же день примет минское «Динамо».

Все результаты 24 сентября в КХЛ:

«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 0:3;

«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) — 6:3;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Сочи» — 4:2;

«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 1:3;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2.

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