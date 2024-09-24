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ЦСКА всухую обыграл «Амур» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0. 21-летний голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин провел второй в карьере в КХЛ матч «на ноль»
Фото: телеграм-канал ХК ЦСКА
Фото: телеграм-канал ХК ЦСКА

ЦСКА обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Владислав Каменев (31-я минута), Константин Окулов (35) и Прохор Полтапов (39).

Для 29-летнего Окулова это была 150-я шайба в карьере в КХЛ.

Виталий Абрамов отметился голевой передачей и укрепился на первом месте в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона в КХЛ. У 26-летнего форварда 13 (6+7) очков в девяти матчах.

21-летний голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил все 33 броска, сделав второй шатаут в карьере в КХЛ.

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ЦСКА набрал 12 очков в девяти матчах и занимает второе место в Западной конференции, «Амур» с четырьмя очками в семи играх расположился на 11-й строчке на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 28 сентября в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Амур» двумя днями ранее примет подмосковный «Витязь».

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Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Амур
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