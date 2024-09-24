В Ливане отменили все футбольные матчи из‑за атак со стороны Израиля
Ливанская футбольная ассоциация (LFA) отменила все матчи под своей эгидой в связи с атаками со стороны Израиля. Об этом сообщается на странице LFA в соцсети X.
«Принимая во внимание текущую ситуацию, которую переживает страна, исполнительный комитет Ливанской футбольной ассоциации решил отложить все турнирные матчи на неопределенный срок. Новые даты будут определены позднее», — говорится в сообщении.
Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане вечером 23 сентября. Ее целью глава Генштаба Герци Халеви назвал инфраструктуру группировки «Хезболла» и создание условий для возвращения домой жителей севера Израиля, который граничит с Ливаном. С тех пор израильская авиация продолжает наносить удары по югу страны.
По данным Министерства здравоохранения Ливана на 23 сентября, в результате атак Израиля погибли по меньшей мере 492 человека и минимум 1645 были ранены.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов