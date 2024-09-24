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Операция Израиля в Ливане ,  
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В Ливане отменили все футбольные матчи из‑за атак со стороны Израиля

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Ливанская футбольная ассоциация объявила о переносе на неопределенный срок всех матчей под своей эгидой
Фото: Mark Kolbe / Getty Images
Фото: Mark Kolbe / Getty Images

Ливанская футбольная ассоциация (LFA) отменила все матчи под своей эгидой в связи с атаками со стороны Израиля. Об этом сообщается на странице LFA в соцсети X.

«Принимая во внимание текущую ситуацию, которую переживает страна, исполнительный комитет Ливанской футбольной ассоциации решил отложить все турнирные матчи на неопределенный срок. Новые даты будут определены позднее», — говорится в сообщении.

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Тир, Ливан

Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане вечером 23 сентября. Ее целью глава Генштаба Герци Халеви назвал инфраструктуру группировки «Хезболла» и создание условий для возвращения домой жителей севера Израиля, который граничит с Ливаном. С тех пор израильская авиация продолжает наносить удары по югу страны.

По данным Министерства здравоохранения Ливана на 23 сентября, в результате атак Израиля погибли по меньшей мере 492 человека и минимум 1645 были ранены.

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Иван Витченко Иван Витченко
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