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Израиль начал военную операцию с авиаударов по объектам «Хезболлы». Видео

Появились кадры израильских ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израиль начал военную операцию с авиаударов по объектам «Хезболлы». Видео
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Генштаб Израиля объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане и ударах по инфраструктуре «Хезболлы». За сутки израильские военные атаковали более 1,1 тыс. объектов шиитской группировки, боевые самолеты совершили около 650 вылетов, сообщила израильская армия. По данным Минздрава Ливана, от израильских ударов, которые наносятся уже несколько дней, погибли 356 человек, 1,2 тыс. пострадали.

Израиль начал военную операцию в Ливане
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Израиль Ливан Хезболла авиаудар Ближний Восток
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