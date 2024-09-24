Турнир ATP впервые выиграл теннисист 2005 года рождения
Китайский теннисист Цзюнчэн Шан стал победителем турнира ATP в Чэнду.
В финальном матче домашнего турнира 19-летний китаец обыграл итальянца Лоренцо Музетти, 19-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:4), 6:1.
Цзюнчэн Шан стал первым теннисистом 2005 года рождения или младше, кому удалось выиграть титул на турнире ATP. Также он стал вторым китайцем с титулом ATP после Ву Ибина, который победил в Далласе в 2023 году.
Цзюнчэн Шан сейчас занимает 55-е место в рейтинге ATP. После своего успеха он дебютирует в топ-50.
Китайский теннисист за победу в Чэнду получит $178 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.
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