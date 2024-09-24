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Турнир ATP впервые выиграл теннисист 2005 года рождения

Китаец Цзюнчэн Шан стал первым теннисистом 2005 года рождения с титулом ATP
Китаец Цзюнчэн Шан в финальном матче в Чэнду победил итальянца Лоренцо Музетти, 19-ю ракетку мира
Цзюнчэн Шан
Цзюнчэн Шан (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Китайский теннисист Цзюнчэн Шан стал победителем турнира ATP в Чэнду.

В финальном матче домашнего турнира 19-летний китаец обыграл итальянца Лоренцо Музетти, 19-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Цзюнчэн Шан стал первым теннисистом 2005 года рождения или младше, кому удалось выиграть титул на турнире ATP. Также он стал вторым китайцем с титулом ATP после Ву Ибина, который победил в Далласе в 2023 году.

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Цзюнчэн Шан сейчас занимает 55-е место в рейтинге ATP. После своего успеха он дебютирует в топ-50.

Китайский теннисист за победу в Чэнду получит $178 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

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