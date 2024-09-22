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Касаткина проиграла в финале крупного теннисного турнира в Сеуле

Касаткина проиграла бразильянке в финале крупного теннисного турнира в Сеуле
Россиянка уступила в трех сетах 17-й ракетке мира Беатрис Хаддад-Майе — 6:1, 4:6, 1:6. Касаткина в этом сезоне выиграла только один финал из пяти
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла победить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле, уступив в финале бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

Касаткина проиграла со счетом 6:1, 4:6, 1:6. Матч продолжался почти два часа.

Россиянка проиграла сопернице третий матч из четырех за карьеру.

Хаддад-Майя выиграла первый турнир в сезоне и четвертый в карьере. В новой версии рейтинга WTA она поднимется с 17-го на 12-е место.

Касаткина в этом сезоне выиграла один турнир WTA (в английском Истборне), а также доходила до финалов турниров в австралийской Аделаиде, Абу-Даби и американском Чарльстоне. В понедельник она поднимется с 13-го на 11-е место в WTA.

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За выход в финал турнира в Сеуле Касаткина получит 325 рейтинговых очков и более $87 тыс. призовых. Хаддад-Майя заработает 500 очков и более $140 тыс.

Призовой фонд турнира превышал $900 тыс.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
теннис WTA Дарья Касаткина Сеул
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