Касаткина проиграла в финале крупного теннисного турнира в Сеуле
Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла победить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле, уступив в финале бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.
Касаткина проиграла со счетом 6:1, 4:6, 1:6. Матч продолжался почти два часа.
Россиянка проиграла сопернице третий матч из четырех за карьеру.
Хаддад-Майя выиграла первый турнир в сезоне и четвертый в карьере. В новой версии рейтинга WTA она поднимется с 17-го на 12-е место.
Касаткина в этом сезоне выиграла один турнир WTA (в английском Истборне), а также доходила до финалов турниров в австралийской Аделаиде, Абу-Даби и американском Чарльстоне. В понедельник она поднимется с 13-го на 11-е место в WTA.
За выход в финал турнира в Сеуле Касаткина получит 325 рейтинговых очков и более $87 тыс. призовых. Хаддад-Майя заработает 500 очков и более $140 тыс.
Призовой фонд турнира превышал $900 тыс.
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