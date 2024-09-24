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УЕФА раскритиковал сообщения об обсуждении допуска российских юниоров

УЕФА раскритиковал раскрытие информации об обсуждении допуска российских юниоров
В УЕФА отметили, что обсуждения на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в союз, носят конфиденциальный характер и кто-то нарушил доверие, опубликовав контент, который «был не только неуместным, но и неточным»
Фото: Harold Cunningham / Getty Images for UEFA
Фото: Harold Cunningham / Getty Images for UEFA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сожалеет, что в СМИ просочилась информация о том, что вопрос о возвращении на турниры юношеских и молодежных сборных России до 17 лет поднимался на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в УЕФА. Об этом ТАСС заявили в организации.

«Эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей. Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Больше половины членов УЕФА поддержали возвращение российских юниоров
Спорт
Фото:Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images

Накануне украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что с предложением вернуть юношеские и молодежные команды выступил глава греческой федерации Макис Гагацис. Позднее президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что больше половины членов УЕФА поддержали такое предложение. Отмечалось, что этот вопрос может быть включен в повестку исполкома УЕФА, который проходит 24 сентября.

Сборные России отстранены с февраля 2022 года. В прошлом году УЕФА пытался найти способ вернуть юниорские команды до 17 лет на турниры, но встретил критику и отложил эту идею.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол УЕФА сборная России по футболу отстранение спортсменов
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