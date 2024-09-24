Больше половины членов УЕФА поддержали возвращение российских юниоров
Больше половины членов УЕФА поддержали частичное возвращение юниорских сборных России на международные турниры, сообщил Sport24 президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.
Накануне стало известно, что вопрос о возвращении на турниры юношеских и молодежных сборных России до 17 лет поднимался на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в УЕФА.
«Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют?» <...> Мы должны не просто разрешить российским юниорам играть, а сделать ставку на их развитие. Мы должны их развивать так, чтобы они понимали, что такое единство и мир. Они же наше будущее!» — сказал Барменкулов.
По словам Барменкулова, даже президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс поддержала эту идею. «Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?» — отметил Барменкулов.
Глава Казахстанской федерации футбола добавил, что после его выступления были позитивные заявления других стран, которые поддержали идею возвращения российских молодежных команд. «По моим ощущениям, больше половины стран — членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!» — заявил Барменкулов.
Теперь этот вопрос может быть включен в повестку исполкома УЕФА, который пройдет позднее 24 сентября.
Сборные России отстранены ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Глава РФС Александр Дюков 5 сентября заявил, что УЕФА в конце месяца может принять решение по вопросу о возвращении России на международные соревнования.
Президент УЕФА Александер Чеферин ранее говорил, что санкции к российскому футболу сохранятся до конца спецоперации на Украине. При этом глава УЕФА предлагал допустить российских юниоров, тема обсуждалась с осени 2023 года, но «технического решения» найдено не было из-за противодействия ряда членов УЕФА.
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