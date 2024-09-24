Больше половины членов УЕФА поддержали возвращение российских юниоров

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече президентов и генеральных секретарей национальных федераций, входящих в УЕФА

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Больше половины членов УЕФА поддержали частичное возвращение юниорских сборных России на международные турниры, сообщил Sport24 президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Накануне стало известно, что вопрос о возвращении на турниры юношеских и молодежных сборных России до 17 лет поднимался на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в УЕФА.

«Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют?» <...> Мы должны не просто разрешить российским юниорам играть, а сделать ставку на их развитие. Мы должны их развивать так, чтобы они понимали, что такое единство и мир. Они же наше будущее!» — сказал Барменкулов.

По словам Барменкулова, даже президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс поддержала эту идею. «Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?» — отметил Барменкулов.

Глава Казахстанской федерации футбола добавил, что после его выступления были позитивные заявления других стран, которые поддержали идею возвращения российских молодежных команд. «По моим ощущениям, больше половины стран — членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!» — заявил Барменкулов.

Теперь этот вопрос может быть включен в повестку исполкома УЕФА, который пройдет позднее 24 сентября.

Сборные России отстранены ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Глава РФС Александр Дюков 5 сентября заявил, что УЕФА в конце месяца может принять решение по вопросу о возвращении России на международные соревнования.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее говорил, что санкции к российскому футболу сохранятся до конца спецоперации на Украине. При этом глава УЕФА предлагал допустить российских юниоров, тема обсуждалась с осени 2023 года, но «технического решения» найдено не было из-за противодействия ряда членов УЕФА.