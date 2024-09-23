На собрании УЕФА подняли вопрос о допуске российских юниоров
Вопрос о возвращении на турниры юношеских и молодежной сборных России поднимался на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в УЕФА, сообщил «РИА Новости» первый зампредседателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич.
Ранее в понедельник украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что с предложением вернуть юношеские и молодежные команды выступил глава греческой федерации Макис Гагацис.
«Да, вопрос был поднят. Он не обсуждался в контексте включения в повестку исполкома УЕФА», — сказал Василевич.
Ближайший исполком УЕФА пройдет 24 сентября.
Как заявил Вацко, инициативу греков поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории и Казахстана, но глава украинской ассоциации Андрей Шевченко выступил против.
Глава РФС Александр Дюков 5 сентября заявил, что УЕФА в конце месяца может принять решение по вопросу о возвращении России в международные соревнования.
Глава УЕФА Александер Чеферин ранее говорил, что санкции к российскому футболу сохранятся до конца спецоперации на Украине. При этом глава УЕФА предлагал допустить российских юниоров, тема обсуждалась с осени прошлого года, но «технического решения» найдено не было из-за противодействия ряда членов УЕФА.
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