На собрании УЕФА подняли вопрос о допуске российских юниоров

Сборные России отстранены с февраля 2022 года. В прошлом году УЕФА пытался найти способ вернуть юниорские команды до 17 лет на турниры, но встретил критику и отложил эту идею. С предложением о допуске в этот раз выступила Греция

Президент УЕФА Александер Чеферин (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Вопрос о возвращении на турниры юношеских и молодежной сборных России поднимался на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в УЕФА, сообщил «РИА Новости» первый зампредседателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич.

Ранее в понедельник украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что с предложением вернуть юношеские и молодежные команды выступил глава греческой федерации Макис Гагацис.

«Да, вопрос был поднят. Он не обсуждался в контексте включения в повестку исполкома УЕФА», — сказал Василевич.

Ближайший исполком УЕФА пройдет 24 сентября.

Как заявил Вацко, инициативу греков поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории и Казахстана, но глава украинской ассоциации Андрей Шевченко выступил против.

Глава РФС Александр Дюков 5 сентября заявил, что УЕФА в конце месяца может принять решение по вопросу о возвращении России в международные соревнования.

Глава УЕФА Александер Чеферин ранее говорил, что санкции к российскому футболу сохранятся до конца спецоперации на Украине. При этом глава УЕФА предлагал допустить российских юниоров, тема обсуждалась с осени прошлого года, но «технического решения» найдено не было из-за противодействия ряда членов УЕФА.