Рекордсмен UFC Чимаев заявил о нежелании менять российское гражданство

Рекордсмен UFC Чимаев: не хочу российское гражданство менять на какое-то другое

Хамзат Чимаев заявил, что у него нет гражданства ОАЭ, которые он представляет как спортсмен, и что ему достаточно российского паспорта, с которым он без проблем путешествует

Хамзат Чимаев (Фото: James Gilbert / Getty Images)

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев заявил в подкасте Адама Зубайраева, что у него российское гражданство, которое он не собирается менять на другое, а после окончания спортивной карьеры вернется жить на Кавказ.

Чимаев родился в Чечне, откуда в подростковом возрасте переехал с семьей в Швецию. В сентябре прошлого года менеджер бойца сообщил, что боец будет вместо Швеции представлять ОАЭ.

Чимаев сказал, что у него в ОАЭ вид на жительство на десять лет.

«У меня есть российское гражданство, я мог в том числе в Швеции остаться и получить шведское гражданство, у моей семьи есть гражданство шведское, но мне хватает своего российского», — сказал Чимаев.

Боец отметил, что Россия — это полземли, а сам он — «сын Кавказа». По его словам, у него нет проблем с поездками по Европе и в США из-за российского паспорта.

Чимаеву 30 лет, он выиграл все 13 боев в ММА, в последнем поединке решением судей победил Камару Усмана.

Первые две победы в UFC Чимаев, в сентябре прошлого года решивший вместо Швеции представлять ОАЭ, одержал за рекордно короткий отрезок времени — десять дней.