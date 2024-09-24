«Динамо» обратилось в судейскую комиссию из-за удаления в дерби со «Спартаком»

«Динамо» нашло судейскую ошибку в дерби со «Спартаком»

В «Динамо» считают, что главный арбитр Сергей Иванов ошибочно удалил Эль‑Мехди Маухуба, который на 74-й минуте получил вторую желтую карточку за симуляцию

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по одному эпизоду матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Бело-голубые» попросили рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой, которую форвард Эль‑Мехди Маухуб получил на 74‑й минуте.

Встреча состоялась 22 сентября и завершилась со счетом 2:2.

Маухуб во втором тайме получил две желтые карточки за три минуты. Сначала марокканец был наказан за недовольство решением арбитра Сергея Иванова, а затем за симуляцию.

«Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в РПЛ, у «Динамо» четвертая строчка и 17 очков.