«Динамо» нашло судейскую ошибку в дерби со «Спартаком»
Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по одному эпизоду матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Бело-голубые» попросили рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой, которую форвард Эль‑Мехди Маухуб получил на 74‑й минуте.
Встреча состоялась 22 сентября и завершилась со счетом 2:2.
Маухуб во втором тайме получил две желтые карточки за три минуты. Сначала марокканец был наказан за недовольство решением арбитра Сергея Иванова, а затем за симуляцию.
«Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в РПЛ, у «Динамо» четвертая строчка и 17 очков.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов