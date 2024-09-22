«Спартак» упустил победу в большинстве над «Динамо»

«Спартак» в большинстве упустил победу над «Динамо» на 94-й минуте

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Динамо» завершало встречу вдесятером из-за Маухуба, получившего два предупреждения за три минуты. Ничью гостям принес Тюкавин в компенсированное время

Константин Тюкавин (в центре) (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч на арене «красно-белых» завершился со счетом 2:2.

Гости забили первыми уже на третьей минуте — отличился Константин Тюкавин.

«Спартак» сравнял счет уже на седьмой после точного удара Манфреда Угальде, а на 23-й хозяева вышли вперед благодаря пенальти, который пробил Эсекьель Барко.

На 74-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления Эль-Мехди Маухуба, заработавшего две желтые карточки за три минуты.

«Динамо» вырвало ничью на четвертой компенсированной минуте — снова забил Тюкавин.

Также во втором тайме желтую карточку получил главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Тюкавин стал всего лишь четвертым игроком «бело-голубых» в XXI веке, достигшим отметки 35 голов в РПЛ (после Игоря Семшова, Кевина Кураньи и Александра Кокорина). Быстрее Тюкавина (112 матчей) отметки 35 голов достигал только Кураньи (90).

«Cпартак» не проигрывает в 14 московских дерби подряд в РПЛ. У «красно-белых» только раз была более продолжительная серия без поражений против столичных клубов в чемпионате — 29 матчей подряд в 1992–1995 годах, отмечает Opta. Последнее поражение «Спартака» в дерби в РПЛ было в августе 2022 года (0:1 против «Динамо»).

«Спартак» и «Динамо» ранее встречались в этом сезоне в Кубке России, «красно-белые» тогда победили со счетом 3:0.

«Спартак» набрал 16 очков и остался на пятом месте, у «Динамо» четвертая строчка и 17 баллов.

В следующем туре «Спартак» 28 сентября сыграет в гостях с «Локомотивом», а «бело-голубые» на следующий день встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».

В параллельном матче «Ростов» сыграл нулевую ничью с махачкалинским «Динамо».