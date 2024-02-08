Sky Sports узнал о призыве 12 стран к ФИФА отстранить Израиль
Футбольные ассоциации Иордании, Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ вошли в число подписавших письмо к ФИФА с призывом отстранить Израиль от международных турниров из-за ситуации в секторе Газа, пишет Sky Sports.
Всего письмо подписали 12 ассоциаций, инициатором обращения стал принц Али бин аль-Хусейн, сводный брат короля Иордании и глава Футбольной ассоциации Западной Азии. Письмо направили всем 211 членам ФИФА и всем шести конфедерациям.
Гендиректор израильской федерации Нив Гольдштейн выразил надежду, что ФИФА не последует этому призыву. «Мы против того, чтобы политики вмешивались в футбол, и чтобы нас втягивали в политические вопросы в спорте», — сказал Гольдштейн.
Комментируя претензии Иордании к ФИФА в непоследовательности из-за санкций к России, но отсутствия мер к Израилю, Гольдштейн сказал, что «существует большая разница между нашей ситуацией и другими ситуациями, которые произошли в мире».
В конце января глава УЕФА Александер Чеферин также не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю. «Мир сходит с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», — сказал он.
Израиль в 1954 году начал играть на международных турнирах как член Азиатской конфедерации, но сталкивался с отказами соперников, а в 1974 году был исключен из AFC. Полноправным членом УЕФА Израиль стал в 1994 году.
Сборная Израиля ни разу не выходила на Евро.
10 января Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила израильские сборные по соображениям безопасности, но после обвинений в антисемитизме изменила свое решение и допустила молодежную команду страны на чемпионат мира в дивизионе III.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько