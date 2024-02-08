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Sky Sports узнал о призыве 12 стран к ФИФА отстранить Израиль

Sky Sports: 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль
Инициатором обращения стал иорданский принц Али бин аль-Хусейн, письмо подписали ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия и другие страны. В Израиле, который является членом УЕФА, призвали не вмешивать политику в спорт
Глава ФИФА Джанни Инфантино
Глава ФИФА Джанни Инфантино (Фото: Valeriano Di Domenico / Getty Images)

Футбольные ассоциации Иордании, Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ вошли в число подписавших письмо к ФИФА с призывом отстранить Израиль от международных турниров из-за ситуации в секторе Газа, пишет Sky Sports.

Всего письмо подписали 12 ассоциаций, инициатором обращения стал принц Али бин аль-Хусейн, сводный брат короля Иордании и глава Футбольной ассоциации Западной Азии. Письмо направили всем 211 членам ФИФА и всем шести конфедерациям.

Гендиректор израильской федерации Нив Гольдштейн выразил надежду, что ФИФА не последует этому призыву. «Мы против того, чтобы политики вмешивались в футбол, и чтобы нас втягивали в политические вопросы в спорте», — сказал Гольдштейн.

Комментируя претензии Иордании к ФИФА в непоследовательности из-за санкций к России, но отсутствия мер к Израилю, Гольдштейн сказал, что «существует большая разница между нашей ситуацией и другими ситуациями, которые произошли в мире».

Глава УЕФА не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю
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Александер Чеферин

В конце января глава УЕФА Александер Чеферин также не смог объяснить разницу в отношении к России и Израилю. «Мир сходит с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», — сказал он.

Израиль в 1954 году начал играть на международных турнирах как член Азиатской конфедерации, но сталкивался с отказами соперников, а в 1974 году был исключен из AFC. Полноправным членом УЕФА Израиль стал в 1994 году.

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Сборная Израиля ни разу не выходила на Евро.

10 января Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила израильские сборные по соображениям безопасности, но после обвинений в антисемитизме изменила свое решение и допустила молодежную команду страны на чемпионат мира в дивизионе III.

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Анна Сатдинова
Футбол Израиль ФИФА палестино-израильский конфликт
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