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Семак объяснил «разбалансировкой состава» ничью в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» отметил, что его команда провела не лучшую игру, но впереди в сезоне еще много матчей
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил журналистам, что его команда показала не лучшую игру в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

«Такой результат нас радовать не может. Произошла разбалансировка состава. Не самая лучшая игра с нашей стороны. Но ничего страшного, игр будет еще много», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По словам тренера, в первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее, а во втором «Зенит» до удаления владел преимуществом. «Дальше снова пришлось перестраиваться. Даже в меньшинстве мы играли лучше, чем в первом тайме в большинстве», — добавил Семак.

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Встреча завершилась со счетом 0:0. На 62-й минуте защитник «Зенита» Страхиня Эракович получил красную карточку.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Спартак Москва Сергей Семак
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