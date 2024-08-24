Семак объяснил «разбалансировкой состава» ничью в матче со «Спартаком»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил журналистам, что его команда показала не лучшую игру в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».
«Такой результат нас радовать не может. Произошла разбалансировка состава. Не самая лучшая игра с нашей стороны. Но ничего страшного, игр будет еще много», — цитирует Семака «Матч ТВ».
По словам тренера, в первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее, а во втором «Зенит» до удаления владел преимуществом. «Дальше снова пришлось перестраиваться. Даже в меньшинстве мы играли лучше, чем в первом тайме в большинстве», — добавил Семак.
Встреча завершилась со счетом 0:0. На 62-й минуте защитник «Зенита» Страхиня Эракович получил красную карточку.
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