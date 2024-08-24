«Спартак» в большинстве сыграл нулевую ничью с «Зенитом» в матче РПЛ

«Спартак» в большинстве сыграл нулевую ничью с «Зенитом»

«Красно-белые» с 62-й минуты матча шестого тура РПЛ играли в большинстве после удаления защитника Страхини Эраковича, но не смогли воспользоваться преимуществом

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью со «Спартаком» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 62-й минуте защитник «Зенита» Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Последний раз «красно-белые» побеждали петербуржцев в матче РПЛ 27 ноября 2017 года (3:1). В прошлом сезоне команды провели между собой четыре матча, «Зенит» одержал две победы и два раза сыграл вничью.

В параллельном матче шестого тура РПЛ воронежский «Факел» дома обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. На 62-й минуте ударом со штрафного отличился Николай Гиоргобиани.

«Зенит» набрал 14 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 11 очками расположился на четвертой строчке.

В следующем туре «Зенит» 31 августа в гостях сыграет с «Пари НН», «Спартак» в тот же день примет казанский «Рубин».

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