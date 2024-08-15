Milliyet: вингер «Галатасарая» Актюркоглу перейдет в «Спартак» за €12 млн

В Турции узнали о согласии игрока «Галатасарая» перейти в «Спартак»

Керем Актюркоглу принял предложение о четырехлетнем контракте с зарплатой €3 млн в год, его переход обойдется «Спартаку» в €12 млн

Керем Актюркоглу (Фото: Michael Regan / Getty Images)

«Спартак» и «Галатасарай» договорились о переходе вингера сборной Турции Керема Актюркоглу в московский клуб за €12 млн, пишет Milliyet.

25-летний футболист согласился на улучшенное предложение «красно-белых» — четырехлетний контракт с зарплатой €3 млн в год плюс бонусы, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Актюркоглу в прошлом сезоне забил 15 голов и сделал 9 результативных передач в 54 матчах за «Галатасарай», который выиграл чемпионат и Суперкубок Турции.

На счету футболиста также 6 голов в 34 матчах за сборную Турции.

«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Спартака».

«Красно-белые» в прошлом сезоне заняли пятое место в РПЛ и сменили тренера.

Под руководством Деяна Станковича «Спартак» в новом сезоне одержал две победы в четырех турах РПЛ и идет пятым в турнирной таблице.