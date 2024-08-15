В Турции узнали о согласии игрока «Галатасарая» перейти в «Спартак»
«Спартак» и «Галатасарай» договорились о переходе вингера сборной Турции Керема Актюркоглу в московский клуб за €12 млн, пишет Milliyet.
25-летний футболист согласился на улучшенное предложение «красно-белых» — четырехлетний контракт с зарплатой €3 млн в год плюс бонусы, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в команде.
Актюркоглу в прошлом сезоне забил 15 голов и сделал 9 результативных передач в 54 матчах за «Галатасарай», который выиграл чемпионат и Суперкубок Турции.
На счету футболиста также 6 голов в 34 матчах за сборную Турции.
«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Спартака».
«Красно-белые» в прошлом сезоне заняли пятое место в РПЛ и сменили тренера.
Под руководством Деяна Станковича «Спартак» в новом сезоне одержал две победы в четырех турах РПЛ и идет пятым в турнирной таблице.
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