Букмекеры оценили шансы «Спартака» впервые за семь лет победить «Зенит»
В субботу, 24 августа, в центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на «Газпром Арене» примет московский «Спартак». Петербургский клуб считается явным фаворитом предстоящей встречи.
В среднем в букмекерских конторах принимают ставки на победу «Зенита» с коэффициентом 2,00, на победу «Спартака» — около 4,0, а на ничью — 3,7.
Встреча начнется в 17:30 мск.
«Зенит» в пяти матчах набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Суперкомпьютер статистической платформы Opta после пяти туров повысил шансы петербургского клуба на победу в РПЛ в сезоне 2024/25 до 68%.
«Спартак» с 10 очками занимает четвертое место.
В прошлом сезоне «Зенит» дважды победил «Спартак» — в чемпионате (3:1) и Кубке России (2:1). Также команды два раза сыграли нулевую ничью. Последний раз «красно-белые» побеждали петербуржцев в матче РПЛ 27 ноября 2017 года (3:1).
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