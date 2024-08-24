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Букмекеры оценили шансы «Спартака» впервые за семь лет победить «Зенит»

Букмекеры оценили шансы «Спартака» на первую с 2017 года победу над «Зенитом»
Матч «Зенита» и «Спартака» пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа, начало — 17:30 мск. «Красно-белые» последний раз побеждали петербуржцев в матче РПЛ 27 ноября 2017 года
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В субботу, 24 августа, в центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на «Газпром Арене» примет московский «Спартак». Петербургский клуб считается явным фаворитом предстоящей встречи.

В среднем в букмекерских конторах принимают ставки на победу «Зенита» с коэффициентом 2,00, на победу «Спартака» — около 4,0, а на ничью — 3,7.

Встреча начнется в 17:30 мск.

«Спартак» получил шанс впервые за семь лет победить «Зенит». Интриги РПЛ
Спорт
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Зенит» в пяти матчах набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Суперкомпьютер статистической платформы Opta после пяти туров повысил шансы петербургского клуба на победу в РПЛ в сезоне 2024/25 до 68%.

«Спартак» с 10 очками занимает четвертое место.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды победил «Спартак» — в чемпионате (3:1) и Кубке России (2:1). Также команды два раза сыграли нулевую ничью. Последний раз «красно-белые» побеждали петербуржцев в матче РПЛ 27 ноября 2017 года (3:1).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Зенит
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