«Спартак» получил шанс впервые за семь лет победить «Зенит». Интриги РПЛ

Победит ли «Спартак» впервые с 2017-го года «Зенит», который подходит к матчу с потерями в составе и отомстит ли «Динамо» за упущенное чемпионство. Главное о шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

ЦСКА — «Акрон»

Дата и время: 24 августа, 15:00

Место: «ВЭБ Арена»

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

ЦСКА и «Акрон» в прошлых турах потеряли очки на последних минутах матча: московский клуб в дерби пропустил мяч от «Локомотива» на 90-й минуте (0:1), а команда из Тольятти упустила ничью в игре с «Рубином» в компенсированное время (1:2), при этом гол Мирлинда Даку засчитали после длительной проверки VAR.

Стоит отметить, что дебютант РПЛ «Акрон» и ЦСКА ни разу в истории не встречались.

После пяти матчей чемпионата защитник ЦСКА Игорь Дивеев является лучшим бомбардиром команды. На счету игрока четыре забитых мяча в чемпионате. У ЦСКА семь очков и седьмая строчка.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне РПЛ одержал одну победу над «Факелом» (2:0), один раз сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) и три раза проиграл. «Акрон» не побеждает на протяжении трех туров и идет на 12-м месте (4 очка).

«Зенит» — «Спартак»

Дата и время: 24 августа, 17:30

Место: «Газпром-Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Центральным матчем тура станет встреча «Зенита» и «Спартака» на «Газпром-Арене». Однако петербургский клуб подходит к матчу без ключевых игроков команды. Лидеры «Зенита» Вендел и Максим Глушенков пропустят матч из-за травмы. Также на поле из-за травм не смогут выйти Родригао, Педро и Ильзат Ахметов.

«Зенит» в пяти матчах набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Суперкомпьютер статистической платформы Opta повысил шансы петербургского клуба на победу в РПЛ в сезоне 2024/25 до 68%.

Одной из главных тем для обсуждения на прошедшей неделе стали возобновленные переговоры о трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит». По данным «РБК Спорт» клубы не могут договориться о сумме трансфера. При этом председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заявил, что слухи о переходе нападающего не имеют под собой никаких оснований «ни целиком, ни частями».

Московский «Спартак» в прошлом туре обыграл воронежский «Факел» с разгромным счетом 3:0. Подопечные Деяна Станковича в четвертый раз в сезоне одержали победу со счетом 3:0 (в том числе дважды в Кубке России).

Стоит отметить, что «Спартак» не пропустил в трех матчах подряд в РПЛ впервые с лета 2018 года, когда команду тренировал Массимо Каррера. «Красно-белые» набрали десять очков и поднялись на четвертое место.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды победил «Спартак»: в чемпионате (3:1) и Кубке России (2:1). Также команды два раза сыграли в нулевую ничью. В последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» в гостевом матче в РПЛ в 2012-м году (3:2). При этом, московскому клубу удавалось победить в домашнем матче РПЛ в 2017-м году.

«Динамо» — «Краснодар»

Дата и время: 25 августа, 17:30

Место: «ВТБ Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

В прошлом туре футболисты московского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» (1:0). При этом, клуб лишился одного из лидеров команды. В концовке первого тайма травму получил основной форвард «Динамо» Муми Нгамалё. Камерунцу на голеностоп случайно приземлился защитник самарцев Томас Гальдамес. Форвард избежал перелома, однако из-за травмы голеностопа с повреждениями капсульно-связочного аппарата камерунец пропустит от четырех до шести недель.

«Динамо» выиграло шесть подряд домашних матчей в РПЛ, в последний раз у них была серия лучше в 2011 году (семь). Теперь московский клуб набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

В прошлом туре «Краснодар» одержал волевую победу над «Пари НН» в домашнем матче (2:1). Краснодарскому клубу удалось обыграть нижегородскую команду благодаря дублю Мозеса Кобнана: нигерийский форвард вышел на поле на 69-й минуте, уже на 76-й он сравнял счет, а на 80-й минуте забил победный гол.

«Краснодар» является одним из двух клубов в новом сезоне РПЛ (вместе с «Зенитом»), который идет без поражений: на счету команды Мурада Мусаева три ничьих и две победы. Краснодарский клуб с девятью очками занимает пятое место в таблице.

В последний раз команды встречались в заключительном туре прошлого сезона на стадионе в Краснодаре. Тогда «Динамо» могло впервые в истории стать чемпионом, однако московский клуб, лидировавший перед последним туром, потерпел поражение от «Краснодара» (0:1), а «Зенит» в параллельном матче победил «Ростов» (2:1) и стал чемпионом России.

«Локомотив» — «Ростов»

Дата и время: 25 августа, 20:00

Место: «РЖД Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

В прошлом туре «Локомотив» вырвал победу в дерби с ЦСКА благодаря голу Наира Тикнизяна на 90-й минуте. На 67-й минуте у «железнодорожников» заменили Дмитрия Баринова после столкновения головами с Виктором Давилой. У капитана «Локомотива» под глазом образовалась гематома. Однако Баринов избежал серьезной травмы и готовится к матчу против «Ростова» в обычном режиме.

Самым результативным игроком команды является нападающий Дмитрий Воробьев: на счету 26-летнего форварда три забитых мяча и одна голевая передача.

«Железнодорожники» забили в 22 матчах РПЛ подряд — это повторение рекордной серии в истории клуба в чемпионате России. «Локомотив» набрал 12 очков и занимает третье место в таблице.

«Ростов» после пяти туров набрал восемь очков, занимая восьмое место. Подопечные Валерия Карпина с начала сезона одержали две победы, два раза сыграли вничью и один раз уступили «Зениту» с разгромным счетом (5:0).

В последний раз команды встречались 30 июля в рамках Кубка России: «железнодорожники» победили со счетом 1:0. В прошлом сезоне чемпионата России оба клуба одержали по одной домашней победе со счетом 1:0.