Суперкомпьютер повысил шансы «Зенита» на победу в РПЛ после пяти туров
Шансы петербургского «Зенита» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2024/25 после пяти сыгранных туров поднялись до 68%, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.
«Зенит» в пяти матчах набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Перед началом сезона шансы «Зенита» на чемпионство оценивались в 49,9%. Далее следовали ЦСКА (13,1%), «Локомотив» (11,9%), «Краснодар» (9,2%), «Спартак» (8,9%), московское «Динамо» (5,1%).
Сейчас шансы «Локомотива» на победу в РПЛ поднялись до 17,4%, шансы «Динамо» оцениваются в 6,7%, «Спартака» — в 3,5%, «Краснодара» — в 2,1%, ЦСКА — в 2,0%.
Главными фаворитами на вылет являются воронежский «Факел» (38,1%) и «Пари Нижний Новгород» (19,2%).
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