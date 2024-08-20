Суперкомпьютер повысил шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ после пяти туров

Суперкомпьютер повысил шансы «Зенита» на победу в РПЛ после пяти туров

Шансы петербургского клуба поднялись с 49,9% до 68%. В тройку также вошли «Локомотив» (17,4%) и московское «Динамо» (6,7%)

Игроки «Зенита» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Шансы петербургского «Зенита» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2024/25 после пяти сыгранных туров поднялись до 68%, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.

«Зенит» в пяти матчах набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Перед началом сезона шансы «Зенита» на чемпионство оценивались в 49,9%. Далее следовали ЦСКА (13,1%), «Локомотив» (11,9%), «Краснодар» (9,2%), «Спартак» (8,9%), московское «Динамо» (5,1%).

Сейчас шансы «Локомотива» на победу в РПЛ поднялись до 17,4%, шансы «Динамо» оцениваются в 6,7%, «Спартака» — в 3,5%, «Краснодара» — в 2,1%, ЦСКА — в 2,0%.

Главными фаворитами на вылет являются воронежский «Факел» (38,1%) и «Пари Нижний Новгород» (19,2%).