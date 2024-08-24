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Клуб НХЛ обменял рекордсмена сборной России

Рекордсмена сборной России Аскарова обменяли в НХЛ из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе»
Российского вратаря Ярослава Аскарова обменяли из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе». 22-летний голкипер сразу же подписал новый двухлетний контракт с «Шаркс» на $4 млн
Ярослав Аскаров
Ярослав Аскаров (Фото: Codie McLachlan / Getty Images)

Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» обменял российского голкипера Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Вместе с Аскаровым «Сан-Хосе» получил форварда Нолана Бурка и право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. «Нэшвилл» — голкипера Магнуса Хрону, нападающего Давида Эдстрема и право выбора в первом раунде драфта 2025 года.

22-летний Аскаров сразу же подписал новый двухлетний контракт с «Сан-Хосе» на сумму в $4 млн, который начнет действовать с сезона 2025/26.

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Серебряный призер юниорского (2019) и молодежного (2020) чемпионатов мира Аскаров ранее выступал за петербургский СКА и был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта 2020 года под общим 11-м номером. Голкипер выступал за команды системы «Нэшвилла» с сезона 2022/23, всего в НХЛ провел три матча.

На Кубке Карьяла 6 ноября 2020 года в составе сборной России Аскаров в возрасте 18 лет 4 месяцев и 20 дней стал самым молодым вратарем-дебютантом в составе сборной России, побив предыдущее достижение Андрея Василевского. На следующие день он стал самым молодым вратарем в истории сборной, одержавшим победу по буллитам.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс Ярослав Аскаров
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