Клуб НХЛ отказался от третьего россиянина за лето
Российский нападающий Василий Подколзин в результате обмена перешел из «Ванкувера Кэнакс» в «Эдмонтон Ойлерз», сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Эдмонтон» приобрел у «Ванкувера» россиянина в обмен на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2025 года.
23-летний Подколзин в прошедшем сезоне провел 19 матчей в НХЛ и отметился двумя результативными передачами. Также нападающий принял участие в 44 играх за «Абботсфорд Кэнакс» — фарм-клуб «Ванкувера», который выступает в Американской хоккейной лиге. На счету российского игрока 28 очков (15 голов + 13 передач).
«Ванкувер» выступал в 2024 году в качестве самого русского клуба. Из россиян там выступали Андрей Кузьменко, Илья Михеев и Никита Задоров. Кузьменко в феврале был обменян в «Калгари Флэймз», летом Михеев — в «Чикаго Блэкхоус», а Задоров в качестве свободного агента перешел в «Бостон Брюинз».
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