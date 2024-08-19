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Клуб НХЛ отказался от третьего россиянина за лето

Российский хоккеист Подколзин перешел из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
«Эдмонтон Ойлерз» приобрел у «Ванкувер Кэнакс» форварда Василия Подколзина в обмен на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2025 года
Василий Подколзин
Василий Подколзин (Фото: Harry How / Getty Images)

Российский нападающий Василий Подколзин в результате обмена перешел из «Ванкувера Кэнакс» в «Эдмонтон Ойлерз», сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Эдмонтон» приобрел у «Ванкувера» россиянина в обмен на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2025 года.

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23-летний Подколзин в прошедшем сезоне провел 19 матчей в НХЛ и отметился двумя результативными передачами. Также нападающий принял участие в 44 играх за «Абботсфорд Кэнакс» — фарм-клуб «Ванкувера», который выступает в Американской хоккейной лиге. На счету российского игрока 28 очков (15 голов + 13 передач).

«Ванкувер» выступал в 2024 году в качестве самого русского клуба. Из россиян там выступали Андрей Кузьменко, Илья Михеев и Никита Задоров. Кузьменко в феврале был обменян в «Калгари Флэймз», летом Михеев — в «Чикаго Блэкхоус», а Задоров в качестве свободного агента перешел в «Бостон Брюинз».

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Ванкувер Кэнакс Эдмонтон Ойлерз Василий Подколзин
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