В РФС предложили Минспорту улучшить свой рейтинг федераций

В РФС заявили, что большую работу в соцмедиа ведут Российская премьер-лига (РПЛ) и Футбольная национальная лига (ФНЛ). Но они не попадают в метрики рейтинга, хотя являются проектами продвижения футбола

Артем Дзюба и Лечи Садулаев (Фото: Belkin Alexey / Global look press)

Медиарейтинг федераций должен измеряться как внутренними, так и внешними коммуникациями, заявил «РБК Спорт» директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

Ранее РФС, по июльской статистике, оказался на четвертой строчке «Медиарейтинга федераций» Минспорта, который позволяет оценить активность работы спортивных организаций в социальных сетях. При этом в июне лидером рейтинга являлся именно РФС.

В РФС заявили, что поддерживают любые инструменты, нацеленные на развитие и популяризацию спорта, и создание в них конкурентной среды.

«Мы постоянно находимся в тесном взаимодействии с коллегами из Минспорта. Что касается созданного недавно медиарейтинга федераций в SMM, есть нюанс. У РФС, в отличие от большинства других федераций, несколько десятков аккаунтов в различных соцмедиа, которые не измеряются в данном рейтинге. К примеру, это Кубок и Суперкубок страны, национальные сборные, ЮФЛ, Суперлига, проекты и разновидности футбола», — сказал Терешин.

По его словам, большую работу в соцмедиа ведут Российская премьер-лига (РПЛ) и Футбольная национальная лига (ФНЛ). «Но они также не попадают в метрики рейтинга, хотя являются ключевыми проектами продвижения футбола в масштабах страны. Кроме того, на наш взгляд, медиарейтинг федераций должен включать еще и метрики внешних коммуникаций, так как это прямой выход за пределы специализированной аудитории — в массовую. Именно так формируется интерес к виду спорта и его рейтинг», — подчеркнул Терешин.

Исходя из этого, РФС предлагает Минспорту дополнить медиарейтинг федераций статистикой Mediascope, LiveDune, «Медиалогии», ведь индекс цитируемости, телерейтинги — это тоже объективные данные оценки, заявил Терешин.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в Минспорт.

Первое место в рейтинге занял Союз биатлонистов России (СБР), на второй строчке Федерация водных видов спорта (ФВВСР), тройку замкнула Федерация бокса России (ФБР).

Медиарейтинг охватывает 153 спортивные федерации. Федерация получает баллы по четырем ключевым показателям: прирост подписчиков, среднее число лайков, среднее число комментариев, среднее число просмотров. В Минспорте отмечали, что данный проект создан исключительно в информационно-ознакомительных целях.