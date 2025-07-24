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Спорт ,  
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Союз биатлонистов возглавил медиарейтинг Минспорта, РФС — вне топ-3

Союз биатлонистов России возглавил медиарейтинг Минспорта, РФС — вне топ-3
Минспорт запустил проект, который позволяет оценить активность работы спортивных федераций в социальных сетях. Российский футбольный союз (РФС) занял четвертое место, а Федерация хоккея России (ФХР) — седьмое
Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР)
Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР)

Союз биатлонистов России (СБР) возглавил «Медиарейтинг федераций», позволяющий оценить активность работы спортивных организаций в социальных сетях, об этом сообщается в рейтинге Минспорта.

СБР занял первое место в рейтинге, на второй строчке Федерация водных видов спорта (ФВВСР), тройку замкнула Федерация бокса России (ФБР).

Российский футбольный союз (РФС) не попал в топ-3, заняв четвертое место, а Федерация хоккея России (ФХР) — седьмое.

Премьер-лига

  1. Союз биатлонистов России (СБР).
  2. Федерация водных видов спорта (ФВВСР).
  3. Федерация бокса России (ФБР).
  4. Российский футбольный союз (РФС).
  5. Всероссийская федерация самбо (ВФС).
  6. Федерация спортивной борьбы (ФСБР).
  7. Федерация хоккея России (ФХР).
  8. Федерация дзюдо России (ФДР).
  9. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).
  10. Российская федерация баскетбола (РФБ).

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Все федерации распределены на четыре лиги по суммарному числу подписчиков в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram: премьер-лига (более 100 тыс. подписчиков), первая лига (25–99,9 тыс.), вторая лига (7–24,9 тыс.), лига развития (до 7 тыс.). Например, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заняла лишь десятое место в первой лиге (второй по важности рейтинг. — РБК).

Медиарейтинг охватывает 153 спортивные федерации. Каждая федерация получает баллы по четырем показателям: прирост подписчиков, среднее число лайков, среднее число комментариев, среднее число просмотров.

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Союз биатлонистов России Федерация водных видов спорта России Федерация бокса России Российский футбольный союз (РФС) ФХР Минспорт
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