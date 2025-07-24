Союз биатлонистов возглавил медиарейтинг Минспорта, РФС — вне топ-3
Союз биатлонистов России (СБР) возглавил «Медиарейтинг федераций», позволяющий оценить активность работы спортивных организаций в социальных сетях, об этом сообщается в рейтинге Минспорта.
СБР занял первое место в рейтинге, на второй строчке Федерация водных видов спорта (ФВВСР), тройку замкнула Федерация бокса России (ФБР).
Российский футбольный союз (РФС) не попал в топ-3, заняв четвертое место, а Федерация хоккея России (ФХР) — седьмое.
Премьер-лига
- Союз биатлонистов России (СБР).
- Федерация водных видов спорта (ФВВСР).
- Федерация бокса России (ФБР).
- Российский футбольный союз (РФС).
- Всероссийская федерация самбо (ВФС).
- Федерация спортивной борьбы (ФСБР).
- Федерация хоккея России (ФХР).
- Федерация дзюдо России (ФДР).
- Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).
- Российская федерация баскетбола (РФБ).
Все федерации распределены на четыре лиги по суммарному числу подписчиков в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram: премьер-лига (более 100 тыс. подписчиков), первая лига (25–99,9 тыс.), вторая лига (7–24,9 тыс.), лига развития (до 7 тыс.). Например, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заняла лишь десятое место в первой лиге (второй по важности рейтинг. — РБК).
Медиарейтинг охватывает 153 спортивные федерации. Каждая федерация получает баллы по четырем показателям: прирост подписчиков, среднее число лайков, среднее число комментариев, среднее число просмотров.
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