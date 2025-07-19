«Спартак» выиграл матч с четырьмя отмененными голами на старте сезона РПЛ

Гол Маркиньоса принес «красно-белым» победу над махачкалинским «Динамо»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Футболисты московского «Спартака» обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Маркиньос (37-я минута).

На 53-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Динамо» Мохамед Аззи.

В первом тайме главный арбитр Василий Казарцев отменил три забитых «Спартаком» гола из-за различных нарушений. Еще дважды у Казарцева были основания для назначения пенальти, но делать он этого не стал. Во втором тайме был отменен четвертый гол «красно-белых».

В следующем туре «Спартак» 26 июля примет калининградскую «Балтику», «Динамо» днем позже в гостях сыграет с «Оренбургом».