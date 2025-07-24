Украинка отказалась от фотографии с призерами ЧМ из-за россиянина
Украинская спортсменка Влада Харькова отказалась от фотографии с россиянином Кириллом Бородачевым во время церемонии награждения на чемпионате мира по фехтованию.
Украинка сфотографировалась с обладателями наград женских соревнований по фехтованию на шпагах. После этого Харькова отказалась находиться на пьедестале для совместной фотографии с призерами мужского турнира по фехтованию на рапирах, одним из которых был Бородачев. Остальные призеры мирового первенства остались на пьедестале для совместной фотографии.
Харькова завоевала золотую медаль на шпагах у женщин, а Бородачев стал серебряным призером соревнований на рапирах.
25-летний Бородачев — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире и бронзовый призер чемпионата Европы в Генуе в командных соревнованиях.
Украинские спортивные власти не раз указывали на протокол поведения для спортсменов своей страны, который запрещает поздравления российским спортсменам, пожатие рук, общие интервью и совместное фотографирование.
Российские фехтовальщики были отстранены от международных турниров в 2022 году, но в марте 2023 года им разрешили участвовать в личных соревнованиях.
В мае 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по фехтованию 2025 года проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси.
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