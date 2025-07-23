Российский рапирист завоевал серебро на чемпионате мира в Тбилиси
Российский рапирист Кирилл Бордачев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.
В финальном поединке Бордачев уступил китайскому спортсмену Чун Йин Райан Чою со счетом 9:15. Бронзовые медали достались французу Максиму Поти и венгру Герге Семешу.
Ранее в четвертьфинале после укола Бордачева египетский рапирист Махомед Хамза был госпитализирован. Во время поединка Хамза упал, жалуясь на боль в животе, но продолжил бой. После боя его унесли в раздевалку на руках, откуда спортсмен был госпитализирован.
25-летний Бордачев — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире и бронзовый призер чемпионата Европы в Генуе в командных соревнованиях.
Российские фехтовальщики были отстранены от международных турниров в 2022 году, но в марте 2023 года им разрешили участвовать в личных соревнованиях.
В мае 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по фехтованию 2025 года проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси.
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