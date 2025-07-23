Российский рапирист Бордачев стал серебряным призером чемпионата мира в Тбилиси

Российский рапирист завоевал серебро на чемпионате мира в Тбилиси

В финальном поединке россиянин Кирилл Бордачев уступил представителю Гонконга Чун Йин Райан Чою со счетом 9:15

Фото: Global Look Press

Российский рапирист Кирилл Бордачев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

В финальном поединке Бордачев уступил китайскому спортсмену Чун Йин Райан Чою со счетом 9:15. Бронзовые медали достались французу Максиму Поти и венгру Герге Семешу.

Ранее в четвертьфинале после укола Бордачева египетский рапирист Махомед Хамза был госпитализирован. Во время поединка Хамза упал, жалуясь на боль в животе, но продолжил бой. После боя его унесли в раздевалку на руках, откуда спортсмен был госпитализирован.

25-летний Бордачев — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире и бронзовый призер чемпионата Европы в Генуе в командных соревнованиях.

Российские фехтовальщики были отстранены от международных турниров в 2022 году, но в марте 2023 года им разрешили участвовать в личных соревнованиях.

В мае 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года проходит с 22 по 30 июля в Тбилиси.