На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования
Олимпийские игры стартовали в среду с мужского футбольного турнира, который открыли матчи Аргентина — Марокко и Узбекистан — Испания.
Игры проходят, соответственно, в Сент-Этьене и Париже.
В турнире принимают участие игроки до 23 лет. При этом в команду можно включить трех футболистов старше этого возраста, и перед Олимпиадой обсуждалось возможное участие в соревнованиях таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Всего на турнире сыграют 16 команд.
Также в среду стартовали мужские олимпийские соревнования по регби-7.
Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 26 июля. А первый комплект наград будет разыгран 27 июля.
Из допущенных на Игры российских спортсменов только 15 согласились выступить в нейтральном статусе: три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.
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