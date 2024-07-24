На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования

Первыми стартовали мужские турниры по футболу и регби-7. Церемония открытия Игр пройдет 26 июля, а первые медали разыграют на следующий день

Олимпийская сборная Аргентины (Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images)

Олимпийские игры стартовали в среду с мужского футбольного турнира, который открыли матчи Аргентина — Марокко и Узбекистан — Испания.

Игры проходят, соответственно, в Сент-Этьене и Париже.

В турнире принимают участие игроки до 23 лет. При этом в команду можно включить трех футболистов старше этого возраста, и перед Олимпиадой обсуждалось возможное участие в соревнованиях таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Всего на турнире сыграют 16 команд.

Также в среду стартовали мужские олимпийские соревнования по регби-7.

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 26 июля. А первый комплект наград будет разыгран 27 июля.

Из допущенных на Игры российских спортсменов только 15 согласились выступить в нейтральном статусе: три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.