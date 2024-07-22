С сайта МОК пропала информация о трансляциях Олимпиады в России
Информация о планировавшихся на сайте МОК трансляциях парижской Олимпиады для России пропала с портала.
19 июля стало известно, что в России Игры можно будет посмотреть на официальном сайте МОК.
По поводу телетрансляций информации по-прежнему нет — рядом с обладателем прав на показ Игр в России «Телеспорт Груп» указано сокращение TBC (to be confirmed, подлежит подтверждению).
На Олимпиаде в Париже выступят только 15 россиян в нейтральном статусе.
РБК направил запрос в пресс-службу МОК.
Ранее никто из основных вещателей («Первый канал», ВГТРК, «Матч ТВ») официально не объявлял, что будет показывать Игры в Париже. Okko и VK Video заявили, что не будут приобретать права на трансляции.
В начале июня первый замгенпродюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков сообщил РБК, что «Телеспорт Груп» было направлено предложение о покупке прав на трансляцию, но решения на тот момент не было.
РБК ранее обратился за комментарием в пресс-службу «Первого канала», ВГТРК, «Матч ТВ», направил запрос «Телеспорту».