МОК убрал информацию о трансляциях Олимпиады в России на своем сайте

С сайта МОК пропала информация о трансляциях Олимпиады в России

19 июля стало известно, что россияне смогут посмотреть Олимпиаду на официальном сайте МОК, однако теперь эту информацию убрали. Информации о телетрансляциях также пока нет

Информация о планировавшихся на сайте МОК трансляциях парижской Олимпиады для России пропала с портала.

19 июля стало известно, что в России Игры можно будет посмотреть на официальном сайте МОК.

По поводу телетрансляций информации по-прежнему нет — рядом с обладателем прав на показ Игр в России «Телеспорт Груп» указано сокращение TBC (to be confirmed, подлежит подтверждению).

На Олимпиаде в Париже выступят только 15 россиян в нейтральном статусе.

РБК направил запрос в пресс-службу МОК.

Ранее никто из основных вещателей («Первый канал», ВГТРК, «Матч ТВ») официально не объявлял, что будет показывать Игры в Париже. Okko и VK Video заявили, что не будут приобретать права на трансляции.

В начале июня первый замгенпродюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков сообщил РБК, что «Телеспорт Груп» было направлено предложение о покупке прав на трансляцию, но решения на тот момент не было.

РБК ранее обратился за комментарием в пресс-службу «Первого канала», ВГТРК, «Матч ТВ», направил запрос «Телеспорту».